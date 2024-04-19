Клубів АПЛ не буде у півфіналах ЛЧ та ЛЄ вперше за 9 років

Джерело - Чемпіон.
Клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу не зіграють на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2023/24 вперше за дев'ять років. Востаннє подібне було в сезоні-2014/15.
Про це інформує OptaJoe.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ вилетіли Манчестер Сіті та Арсенал українця Олександра Зінченка. У ЛЄ виступи припинили Ліверпуль і Вест Гем.
0 - For the first time since the 2014-15 season there will no English representation in the semi finals of either the UEFA Champions League or UEFA Europa League. Eliminated. pic.twitter.com/PGiE0bjybs— OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2024
Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.
Напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.