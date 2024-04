Клубів АПЛ не буде у півфіналах ЛЧ та ЛЄ вперше за 9 років

Клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу не зіграють на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2023/24 вперше за дев'ять років. Востаннє подібне було в сезоні-2014/15.

Про це інформує OptaJoe.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ вилетіли Манчестер Сіті та Арсенал українця Олександра Зінченка. У ЛЄ виступи припинили Ліверпуль і Вест Гем.

0 - For the first time since the 2014-15 season there will no English representation in the semi finals of either the UEFA Champions League or UEFA Europa League. Eliminated. pic.twitter.com/PGiE0bjybs