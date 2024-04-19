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Клубів АПЛ не буде у півфіналах ЛЧ та ЛЄ вперше за 9 років

Сьогодні 11:04 145 0
Клубів АПЛ не буде у півфіналах ЛЧ та ЛЄ вперше за 9 років
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу не зіграють на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2023/24 вперше за дев'ять років. Востаннє подібне було в сезоні-2014/15.

Про це інформує OptaJoe.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ вилетіли Манчестер Сіті та Арсенал українця Олександра Зінченка. У ЛЄ виступи припинили Ліверпуль і Вест Гем.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.

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