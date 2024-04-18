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06.04.2024 12:08 1473

Манчестер Сіті може підписати Мусіалу

Сьогодні 19:55 63 0
Манчестер Сіті може підписати Мусіалу
#Баварія, #Манчестер Сіті, #Джамал Мусіала

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зробив атакувального півзахисника Баварії Джамала Мусіалу однією зі своїх головних трансферних цілей на найближче літо.

Про це повідомляє журналіст Джейкоб Стінберг.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче розширити свій вибір на позиції атакувального півзахисника, і розглядає Мусіалу як пріоритетний варіант.

Трансферна вартість Мусіали оцінюється в 110 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2026 року. Продовжувати угоду 21-річний німець відмовляється, тому Баварія буде готова розглянути варіант із продажем гравця.

Нагадаємо, що Баварія здолала Арсенал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів та вийшла до півфіналу.

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