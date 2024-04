Манчестер Сіті зробив атакувального півзахисника Баварії Джамала Мусіалу однією зі своїх головних трансферних цілей на найближче літо.

Про це повідомляє журналіст Джейкоб Стінберг.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче розширити свій вибір на позиції атакувального півзахисника, і розглядає Мусіалу як пріоритетний варіант.

Трансферна вартість Мусіали оцінюється в 110 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2026 року. Продовжувати угоду 21-річний німець відмовляється, тому Баварія буде готова розглянути варіант із продажем гравця.

BREAKING: #ManCity are planning a big push to sign Bayern Munich’s Jamal Musiala this summer. With Pep Guardiola wanting more options in attacking midfield, the 21-year-old is emerging as his top target.



[via @JacobSteinberg]