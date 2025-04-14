Вудс привітав Макілроя із завоюванням першого за 25 років Grand Slam у гольфі

Легендарний гольфіст та 15-разовий чемпіон мейджорів Тайгер Вудс привітав північноірландця Рорі Макілроя з виграшем Мастерса та завоюванням титулу Grand Slam, який востаннє здобув сам Вудс 25 років тому.

Відповідний пост 49-річний ексгравець зробив у соцмережі X.

"Ласкаво просимо до клубу Рорі Макілрой. Завоювання Grand Slam в Аугусті – це щось особливе. Твоя рішучість під час цього раунду та всієї цієї подорожі далася взнаки, і тепер ти став частиною історії. Пишаюся тобою!", – написав Вудс.

Welcome to the club @McIlroyRory. Completing the grand slam at Augusta is something special. Your determination during this round, and this entire journey has shown through, and now you’re a part of history. Proud of you! — Tiger Woods (@TigerWoods) April 14, 2025

Нагадаємо, що напередодні Рорі Макілрой здобув перемогу на першому мейджорі у 2025 році, Мастерсі, що відбувся в Національному гольф-клубі "Аугуста" в однойменному місті штату Джорджія, США.

Зауважимо, що північноірландський гольфіст тріумфував на турнірі Мастерс лише з 17 разу. Завдяки цій перемозі Рорі Макілрой став шостим в історії гольфістом, який здобув Grand Slam.

Grand Slam у гольфі здобувається після перемоги на чотирьох мейджорах: турніру Masters, Чемпіонату PGA, Відкритого чемпіонату США та Відкритого чемпіонату Британії.

Раніше Grand Slam підкорився лише Тайгеру Вудсу (2000), Джеку Нікласу (1966), Гарі Плеєру (1965), Бену Хогану (1953) та Джину Саразену (1935). Зауважимо, що Макілрой став першим європейцем у списку легенд, що завоювати титул Grand Slam.

Напередодні ми повідомляли, що північноірландець став другим після Тайгера Вудса гольфістом, який заробив понад 100 млн доларів завдяки своїм виступам у PGA Tour.