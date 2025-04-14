Гірн назвав боксерів, які можуть влаштувати найкращий бій у світі

Промоутер Едді Гірн після перемоги Джарона Енніса над Еймантасом Станіонісом вважає, що американець має провести бій проти Теренса Кроуфорда. Цей поєдинок міг би стати найкращим у світі.

Слова Гірна цитує The Ring.

"Наступний суперник? Зараз багатьох згадують. Не називатиму імена. Скажу тільки, що з більшістю з них він гратиме як кішка з мишкою. Особливо у 69,9 кг.

Енніс vs Кроуфорд – ось це був би найкращий бій у боксі. Це неймовірний бій. Але він нереальний. Адже у Кроуфорда зараз Канело. Це був би бій двох найкращих технарів у боксі", – сказав Гірн.