Нападник Дженоа Альберт Гудмонссон потрапив до сфери інтереси Ювентуса, Інтера, Роми та англійського Тоттенгема.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що "грифони" запросять за ісландського гравця 30-35 млн євро. У нинішньому сезоні Гудмонссон забив 15 голів та зробив чотири результативні передачі в 32 матчах у всіх турнірах.

#Juventus, #Inter, #ASRoma and #Tottenham are interested in Albert #Gudmundsson. #Genoa ask €30-35M to sell the icelandic player. #transfers 🇮🇸