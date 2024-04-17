Джерело - Чемпіон.

Нападник Дженоа Альберт Гудмонссон потрапив до сфери інтереси Ювентуса, Інтера, Роми та англійського Тоттенгема.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що "грифони" запросять за ісландського гравця 30-35 млн євро. У нинішньому сезоні Гудмонссон забив 15 голів та зробив чотири результативні передачі в 32 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що футболіст дав свою згоду на перехід в Інтер.