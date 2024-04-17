Джерело - Чемпіон.
Нападник Дженоа Альберт Гудмонссон потрапив до сфери інтереси Ювентуса, Інтера, Роми та англійського Тоттенгема.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Зазначається, що "грифони" запросять за ісландського гравця 30-35 млн євро. У нинішньому сезоні Гудмонссон забив 15 голів та зробив чотири результативні передачі в 32 матчах у всіх турнірах.
#Juventus, #Inter, #ASRoma and #Tottenham are interested in Albert #Gudmundsson. #Genoa ask €30-35M to sell the icelandic player. #transfers 🇮🇸— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2024
Раніше повідомлялося, що футболіст дав свою згоду на перехід в Інтер.