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Провідний гравець Дженоа зацікавив лідерів Серії А

Сьогодні 13:24 124 0
Провідний гравець Дженоа зацікавив лідерів Серії А
#Дженоа, #Інтер, #Рома, #Тоттенгем, #Ювентус, #Альберт Ґудмундссон

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дженоа Альберт Гудмонссон потрапив до сфери інтереси Ювентуса, Інтера, Роми та англійського Тоттенгема.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що "грифони" запросять за ісландського гравця 30-35 млн євро. У нинішньому сезоні Гудмонссон забив 15 голів та зробив чотири результативні передачі в 32 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що футболіст дав свою згоду на перехід в Інтер.

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