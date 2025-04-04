Лейкерс без Леня зазнали поразки від Голден Стейт, Маямі мінімально програв Мемфісу в матчі НБА

У ніч на 4 квітня в Національній баскетбольній асоціації відбулося 6 поєдинків.

Орландо здолав Вашингтон і поліпшив свої шанси на плейін. Маямі програв Мемфісу та перервав серію з шести перемог.

Міннесота та Портленд здобули виїзді перемоги. Мілвокі завдяки трипл-даблу Адетокумбо (35 + 17 підбирань + 20 передач) обіграв Філадельфію.

У центральному матчі дня Голден Стейт був сильніше за Лейкерс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

4 квітня

Вашингтон – Орландо 97:109 (27:32, 18:29, 31:20, 21:28)

Бруклін – Міннесота 90:105 (19:20, 18:29, 30:28, 23:28)

Торонто – Портленд 103:112 (31:29, 19:18, 26:36, 27:29)

Майамі – Мемфіс 108:110 (27:22, 23:27, 35:35, 23:26)

Філадельфія – Мілуокі 113:126 (39:25, 20:36, 28:35, 26:30)

Лейкерс – Голден Стейт 116:123 (22:26, ​​25:34, 30:28, 39:35)

Нагадаємо, через травму до кінця сезону вибув зірковий захисник Філадельфії.