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Зірковий захисник Колорадо підкорив досягнення, яке вдавалося лише вісьмом хокеїстам його позиції

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 09:44
Зірковий захисник Колорадо підкорив досягнення, яке вдавалося лише вісьмом хокеїстам його позиції
Кейл Макар
x.com/Avalanche

Гравець Колорадо Кейл Макар став лише дев'ятим захисником в історії Національної хокейної ліги, який зумів закинути 30 шайб за один сезон.

Про це повідомляє AP News.

Евеланш сьогодні здолали Коламбус (7:3). Канадець відзначився точним ударом і віддав 2 результативні передачі. Загалом тепер у нього 90 очок (30 + 60) за 77 матчів.

Востаннє захисник досягав позначки 30 шайб за сезон ще в чемпіонаті-2008/09. Тоді це зробив Майк Грін із Вашингтон Кепіталз.

В історії ліги позначки 30 шайб за сезон досягали лише: Кейл Макар, Майк Грін, Боббі Орр, Дені Потвен, Даг Вілсон, Кевін Хетчер, Рей Бурк, Філ Хауслі та Пол Коффі.

Саме Коффі є рекордсменом ліги. Під час сезону-1984/85 він зіграв 79 матчів і зумів відзначитися 46 разів.

26-річний Кейл виступає за Колорадо з 2017 року. "Лавини" того року обрали його під №4 на драфті. За кар'єру в НХЛ провів 392 поєдинки, забив 116 голів і віддав 312 асистів.

Нагадаємо, помер чемпіон світу та дворазовий призер Олімпіади Їржі Кохта.

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