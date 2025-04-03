Легендарний О'Салліван може пропустити чемпіонат світу вперше за 32 роки

Легенда снукеру Ронні О'Салліван ще не вирішив чи візьме участь у World Snooker Championship 2025. Він сказав, що невдовзі оприлюднить своє рішеня.

Його слова наводить GB News.

"Я ще не знаю. Я ще не вирішив, ймовірно, я прийму рішення, можливо, 17 або 18 квітня. Я не знаю, коли маю зіграти свій перший матч, тому постараюся залишити собі якомога більше часу", – заявив він.

49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Ронні О'Салліван дебютував на World Snooker Championship у 1993 році. З того часу він не пропустив жодного турніру, а в семи випадках ставав чемпіоном. Востаннє йому це вдалося в 2022 році.