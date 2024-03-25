Інтер зацікавився нападником збірної Ісландії

Гудмундссон змінить клуб

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Інтер бажає влітку 2024 року підписати нападника італійського Дженоа Альберта Гудмундссона.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Футболіст уже дав свою згоду на перехід в Інтер. З Дженоа міланський клуб у переговори поки що не вступав. Очікується, що генуезці вимагатимуть за гравця 30-35 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні ісландець забив 12 голів та зробив чотири результативні передачі в 29 матчах у всіх турнірах.

Раніше капітан збірної Ісландії заявив, що команда їде перемагати Україну. Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.