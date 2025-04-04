Футболістка збірної Чехії: Українки грають дуже організовано
Захисниця збірної Чехії Анета Дедінова висловилася про збірну України напередодні матчу Ліги націй. Вона відзначила, що "синьо-жовті" проводять гру дуже огранізовано.
Її слова цитує Асоціація футболу Чехії.
"З перших хвилин матчу можна очікувати напруженої боротьби. Українки грають дуже добре організовано, вони сильні при стандартних ситуаціях в атаці.
Але, навпаки, іноді мають проблеми при стандартних ситуаціях в обороні. Від нас все залежить, чи вдало ми з цим зможемо впоратися і виграти матч", – сказала Дедінова.
У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1). Збірна Чехії виступила ще краще: перемога над Хорватією (4:0) та Албанією (5:1). Тому завдяки різниці голів чешки йдуть вище в таблиці.
Нагадаємо, наставник "синьо-жовтих" Володимир Пятенко назвав сильні сторони чеської команди.