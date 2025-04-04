Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Футболістка збірної Чехії: Українки грають дуже організовано

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 10:26
Футболістка збірної Чехії: Українки грають дуже організовано
Анета Дедінова
Скриншот/ceskarepre

Захисниця збірної Чехії Анета Дедінова висловилася про збірну України напередодні матчу Ліги націй. Вона відзначила, що "синьо-жовті" проводять гру дуже огранізовано.

Її слова цитує Асоціація футболу Чехії.

"З перших хвилин матчу можна очікувати напруженої боротьби. Українки грають дуже добре організовано, вони сильні при стандартних ситуаціях в атаці.

Але, навпаки, іноді мають проблеми при стандартних ситуаціях в обороні. Від нас все залежить, чи вдало ми з цим зможемо впоратися і виграти матч", – сказала Дедінова.

У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1). Збірна Чехії виступила ще краще: перемога над Хорватією (4:0) та Албанією (5:1). Тому завдяки різниці голів чешки йдуть вище в таблиці.

Нагадаємо, наставник "синьо-жовтих" Володимир Пятенко назвав сильні сторони чеської команди.

жіночий футбол Жіноча збірна України з футболу

жіночий футбол

Пятенко розповів про зміни у складі збірної України перед грою з Чехією
Фінський канал відмовився транслювати матч збірної в Лізі націй: причина – підтримка України
Скандальна зірка жіночого футболу похизувалася звабливими знімками у купальнику
З гарними дівчатами треба щось інше робити: Поворознюк заявив, що не розуміє жіночий футбол
Сім голів на двох: огляд матчу Барселона – Вольфсбург

Останні новини