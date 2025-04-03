Кубок України: Полісся може зруйнувати фінал Динамо – Шахтар

У столичному "Будинку футболу" відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України сезону-2024/25. Своїх суперників дізналися переможці чвертьфінальних поєдинків – чернівецька Буковина, донецький Шахтар, київське Динамо та житомирське Полісся.

Буковина була ласим суперником

Чернівецька команда, яка є єдиним у цій компанії представником Першої ліги, ясна річ, вважається аутсайдером на даній стадії турніру, тож саме Буковина була бажаним суперником для всіх інших клубів. Зокрема для Полісся, яке другий рік поспіль дійшло до півфіналу.

Водночас математична ймовірність отримати Буковину для кожного клубу складала 33,3%. Така ж вірогідність була побачити в півфіналі "українське класико" між Динамо та Шахтарем. Проте Володимир Звєров та Дмитро Михайленко витягли кульки таким чином, що "гірники" завітають до Житомира в півфіналі. Відповідно, Буковині протистоятиме Динамо.

Цікаво, що Буковина – 10-та в історії команда з нижчих ліг, що дійшла до півфіналу Кубку України. Тепер чернівчани мають шанс стати другим в історії першоліговим фіналістом після Інгульця, який у сезоні-2018/19 у вирішальному матчі змагався за трофей із Шахтарем.

Утім, складно уявити сценарій, за якого Динамо вилетіть від Буковини. До речі, у 90-х кияни та чернівчани 6 разів зустрічалися у тоді ще Вищій лізі України: у п'яти матчах Динамо здобуло перемогу, одного разу була зафіксована нічия 0:0.

ФК Динамо Київ

Та все ж в одноматчевому протистоянні можливо все, тому заздалегідь ховати першоліговий клуб не варто.

Складне випробування для Шахтаря

Якщо для Динамо, на перший погляд, дорога до фіналу відкрита, то вважати Шахтар очевидним претендентом на вирішальний матч досить складно. Як мінімум, Полісся є незручним суперником для донеччан: у чотирьох офіційних поєдинках між командами Полісся здобуло три перемоги, а ще один матч завершився внічию. Ба більше, Шахтар в офіційних зустрічах не забив Поліссю жодного голу.

Цікавий факт: у 1969 році житомирський Автомобіліст, правонаступником якого є Полісся, здолав Шахтар (1:0) на стадії 1/16 фіналу Кубку СРСР. Тож навіть історія свідчить про складність завдання для чинного чемпіона та володаря Кубку України. До того ж Полісся гратиме на домашньому стадіоні, перед своїми вболівальниками, а президент Генадій Буткевич вміє мотивувати житомирян.

Де та коли півфінали

Базовою датою матчів 1/4 фіналу Кубку України є 23 квітня. Полісся та Шахтар зіграють у Житомирі, а Буковина прийматиме Динамо у Чернівцях.

Фінальний поєдинок Кубку України запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир. Номінальним господарем фіналу буде переможець пари Полісся – Шахтар.