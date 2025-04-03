Шевченко програв вибори у Виконавчий комітет УЄФА
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА.
Про це йдеться у пресслужбі керівного органу європейського футболу.
Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти. Очільник УАФ отримав 15 голосів за та 39 проти.
Перемоги в голосуванні на 2-річний термін перебування у Виконавчому комітеті здобули представники Іспанії та Ізраїлю – Рафаель Лусан та Моше Зуарес відповідно.
Нагадаємо, що у квіті минулого року УАФ відкликала колишнього президента Андрія Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА.