Шевченко програв вибори у Виконавчий комітет УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА.

Про це йдеться у пресслужбі керівного органу європейського футболу.

Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти. Очільник УАФ отримав 15 голосів за та 39 проти.

Перемоги в голосуванні на 2-річний термін перебування у Виконавчому комітеті здобули представники Іспанії та Ізраїлю – Рафаель Лусан та Моше Зуарес відповідно.

👉 This is who was elected to the UEFA Executive Committee for a two-year term:



- Abal Rafael Louzán 🇪🇸

- Moshe Zuares 🇮🇱 — UEFA (@UEFA) April 3, 2025

Нагадаємо, що у квіті минулого року УАФ відкликала колишнього президента Андрія Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА.