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Шевченко програв вибори у Виконавчий комітет УЄФА

Станіслав Лисак — 3 квітня 2025, 14:41
Шевченко програв вибори у Виконавчий комітет УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА.

Про це йдеться у пресслужбі керівного органу європейського футболу.

Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти. Очільник УАФ отримав 15 голосів за та 39 проти.

Перемоги в голосуванні на 2-річний термін перебування у Виконавчому комітеті здобули представники Іспанії та Ізраїлю – Рафаель Лусан та Моше Зуарес відповідно.

Нагадаємо, що у квіті минулого року УАФ відкликала колишнього президента Андрія Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА.

Українська асоціація футболу (УАФ) УЄФА Андрій Шевченко

Українська асоціація футболу (УАФ)

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