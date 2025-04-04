Бій Пулева проти перспективного британця під загрозою зриву
Болгарський боксер Кубрат Пулев (31–3, 14 KO), який наразі володіє титулом WBA Regular, ймовірно, не зможе провести захист проти британця Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО).
Про це пише Topsport.bg.
Обидва табори не змогли досягти згоди щодо фінансових умов потенційної зустрічі.
За останньою інформацією, сторони мали домовитися до 4 квітня, але цього не було досягнуто.
Френк Воррен, промоутер Фабіо Вордлі, висловив невдоволення фінансовими вимогами Кубрата Пулєва щодо можливого поєдинку в Англії. Це спонукало Воррена почати шукати інші варіанти для британця.
43-річний болгарин Пулєв востаннє бився в грудні, коли переміг Мануеля Чарра. 30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка.
Нагадаємо, World Boxing Association продовжила на два роки термін обов'язкового захисту титулу Олександру Усику.