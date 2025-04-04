Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Бій Пулева проти перспективного британця під загрозою зриву

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 10:47
Бій Пулева проти перспективного британця під загрозою зриву
Кубрат Пулев
topsport.bg

Болгарський боксер Кубрат Пулев (31–3, 14 KO), який наразі володіє титулом WBA Regular, ймовірно, не зможе провести захист проти британця Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО).

Про це пише Topsport.bg.

Обидва табори не змогли досягти згоди щодо фінансових умов потенційної зустрічі.

За останньою інформацією, сторони мали домовитися до 4 квітня, але цього не було досягнуто.

Френк Воррен, промоутер Фабіо Вордлі, висловив невдоволення фінансовими вимогами Кубрата Пулєва щодо можливого поєдинку в Англії. Це спонукало Воррена почати шукати інші варіанти для британця.

43-річний болгарин Пулєв востаннє бився в грудні, коли переміг Мануеля Чарра. 30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка.

Нагадаємо, World Boxing Association продовжила на два роки термін обов'язкового захисту титулу Олександру Усику.

Бокс Фабіо Вордлі Кубрат Пулев

Кубрат Пулев

Буде непросто: Пулев назвав переможця бою Усик – Ф'юрі
Промоутер Усика оцінив можливість поєдинку з Пулевим
Пулев перед рідними трибунами зумів забрати титул WBA Regular у Чарра
Чеботар здобув упевнену перемогу над іспанцем на розігріві поєдинку Пулева та Чарра
Гриців переміг Вервейка в андеркарді бою Пулев – Чарр

Останні новини