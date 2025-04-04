Паралізована ліва частина тіла: чеська гірськолижниця перенесе ще одну операцію на голові

Чеська гірськолижниця Тереза Нова поступово приходить до тями, але в неї наразі паралізована ліва частина тіла. Незабаром їй зроблять ще одну операцію на голові.

Про це повідомляє Idnes.cz.

27-річна Нова розбилася 24 січня в Гарміш-Партенкірхені, Німеччина, під час тренувального заїзду для швидкісного спуску наступного дня.

У результаті падіння вона отримала серйозні травми голови. Терезі робили операцію, щоб зменшити набряк мозку, а також перелом в очниці.

"Вона не розмовляла і лежала, тепер вона розмовляє і пише короткі повідомлення в Whatsapp. Вона їде з нами на візку за кавою, це суттєва зміна", – сказав батько спортсменки Йозеф Нови.

"Я намагаюся наполегливо працювати, щоб мати можливість знову ходити, а потім, якщо зможу, кататися на лижах", – сказала Нова, яка пересувається в інвалідному візку із захистом для голови.

Через 14 днів їй знову зроблять операцію на голові. На початку травня вона має потрапити до реабілітаційного інституту в Кладрубах-над-Лабнем.

Нова брала участь у чотирьох стартах на Олімпіаді в Пекіні у 2022 році, її найкращим результатом стало 14-е місце у комбінації.