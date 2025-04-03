Фінський канал відмовився транслювати матч збірної в Лізі націй: причина – підтримка України

Фінський телеканал Yle TV1, який є національним мовником і транслятором матчів збірних країни з футболу, ви вирішив не транслювати матч жіночої Ліги націй Білорусь – Фінляндія, оскільки Білорусь є прихильником РФ у війні з Україною.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

Матч Фінляндії проти Білорусі буде показано лише на YouTube-каналі Фінської асоціації футболу.

Спортивний менеджер Yle Йозе Палонен повідомив, що канал не буде транслювати і футзальний матч збірних Фінляндії та Білорусі, який відбудеться невдовзі.

"Фінляндії не пощастило під час жеребкування. Білорусі заборонено брати участь у більшості міжнародних видів спорту, але УЄФА вирішив дозволити їм брати участь. Треба було вирішити, показувати чи ні. Ми вважаємо, що зараз не найкращий час для Білорусі представляти свою країну як національна команда в цій воєнній ситуації", – заявив Палонен.

Він додав, що збірна Фінляндії не бажає грати проти Білорусі, але бойкот матчів загрожує технічною поразкою чи зняттям очок.

Телеканал Yle не має загрози санкцій з боку УЄФА, оскільки компанія придбала права на футзальні матчі та ігри жіночої збірної безпосередньо у Фінської футбольної асоціації. За словами Палонена, Фінська футбольна асоціація добре зрозуміла рішення Yle.

"Етичні та моральні питання спорту дуже складні, і одного цього інтерв’ю недостатньо, щоб глибоко розібрати цю тему. Це було виняткове рішення, але воно стосується дуже виняткової ситуації. У нас дуже багато причин для того, щоб не показувати подію. У нас є сусід, який веде агресивну загарбницьку війну, а Білорусь – їхній союзник", – додав Палонен.

Фінська футбольна асоціація перенесла домашній матч за межі Фінляндії. Матч відбудеться в п'ятницю в Мілані на стадіоні "Сільвіо Піола".

Нагадаємо, жіноча збірна України проведе два матчі проти збірної Чехії в межах Ліги націй-2025. Номінально домашня гра відбудеться 4 квітня о 19:00 за київським часом, а віїздна – 8 квітня о 18:30.

Також голова Комітету жіночого та дівочого футболу Анастасія Кліпаченко висловили своє обурення щодо недавніх слів президента Інгульця Олександра Поворознюка про жіночий футбол.