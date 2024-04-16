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07.04.2024 07:40 1132

Баварія визначилася з фаворитом на посаду тренера

Сьогодні 16:57 130 0
Баварія визначилася з фаворитом на посаду тренера
#Баварія, #Ральф Рангнік, #Роберто Де Дзербі, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Головним кандидатом на посаду наставника Баварії є тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що німецька федерація футболу хоче продовжити співпрацю зі спеціалістом після чемпіонату Європи-2024, однак керівництво Баварії робить усе можливе, щоб повернути Нагельсманна.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та наставник збірної Австрії Ральф Рангнік є альтернативними кандидатами.

Нагадаємо, у 29 турі Бундесліги Баєр розгромно переміг Вердер і став чемпіоном Німеччини вперше за всю історію.

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