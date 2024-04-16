Баварія визначилася з фаворитом на посаду тренера

Джерело - Чемпіон.

Головним кандидатом на посаду наставника Баварії є тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🔴🇩🇪 Julian Nagelsmann, ahead of De Zerbi and Rangnick as Bayern favorite candidate as reported last week.



German Federation pushing to extend his contract until World Cup 2026 but Bayern are trying and working on it.



De Zerbi and Rangnick are alternative options on the list. https://t.co/gtPlw5a1GK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2024

Зазначається, що німецька федерація футболу хоче продовжити співпрацю зі спеціалістом після чемпіонату Європи-2024, однак керівництво Баварії робить усе можливе, щоб повернути Нагельсманна.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та наставник збірної Австрії Ральф Рангнік є альтернативними кандидатами.

Нагадаємо, у 29 турі Бундесліги Баєр розгромно переміг Вердер і став чемпіоном Німеччини вперше за всю історію.