Мілан може звільнити Піолі вже найближчим часом

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі може залишити "россонері" у разі вильоту від Роми в 1/4 Лізі Європи.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що гра з римлянами матиме серйозний вплив на кадрові рішення. Якщо Мілан вийде до півфіналу Ліги Європи, майбутньому Піолі в клубі ніщо не загрожуватиме. У разі відставки важливу роль у виборі нового тренера зіграє думка Златана Ібрагімовича.

Нагадаємо, що в першому матчі чвертьфіналу єврокубку Мілан вдома поступився Ромі (0:1)

Піолі очолює "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії.