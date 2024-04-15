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07.04.2024 07:40 1084

Валенсія без травмованого Яремчука зіграє з Осасуною в 31 турі Ла Ліги

Сьогодні 09:50 82 0
Валенсія без травмованого Яремчука зіграє з Осасуною в 31 турі Ла Ліги
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 15 квітня, відбудеться матч 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

В єдиній зустрічі дня Валенсія без травмованого українського форварда Романа Яремчука зіграє на виїзді з Осасуною.

Початок гри — 22:00 за Києвом.

Раніше ми повідомляли, що дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, у межах 30 туру іспанського чемпіонату Яремчук вийшов у стартовому складі проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.

Чемпіонат Іспанії з футболу — Ла Ліга
31 тур, 15 квітня

Осасуна — Валенсія

Раніше ми писали, що у 31 турі Ла Ліги Лас-Пальмас поступився Севільї, Гранада вдома переграла Алавес. Атлетик зіграв внічию з Вільярреалом, а Реал Сосьєдад — із Альмерією.

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