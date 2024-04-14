Реал Сосьєдад зіграв внічию з Альмерією: результати матчів 31 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

14 квітня у 31 турі іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас поступився Севільї, а Гранада вдома переграла Алавес, Атлетик зіграв внічию з Вільярреалом, а Реал Сосьєдад - з Альмерією.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

31 тур, 14 квітня

Лас-Пальмас - Севілья 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Ен Несірі, 0:2 - 90+3 Лукебакіо

Гранада - Алавес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Узуні (пен), 2:0 - 38 Боє

Атлетик - Вільярреал 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Сансет, 1:1 - 90+3 Парехо (пен)

Реал Сосьєдад - Альмерія 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Ембарба, 1:1 - 32 Бекер, 2:1 - 59 Оярсабаль, 2:2 - 88 Ембарба (пен)

Напередодні Реал з Андрієм Луніним здолав Мальорку, а гол Артема Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико.