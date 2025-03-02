Пенальті на останніх хвилинах приніс Вересу перемогу над Колосом в 19 турі УПЛ

У неділю, 2 березня, в межах 19 туру Української Прем'єр-ліги Верес на власному полі обіграв Колос з рахунком 2:1.

Команди зробили майже всі свої справи ще під час першого тайму. Рахунок був відкритий вже на 6-й хвилині, коли Ілір Краснічі у падінні намагався перервати передачу. Проте в нього вийшов результативний удар по власних воротах.

Цю помилку косовара виправили його партнери по ковалівському колективу. На 31-й хвилині Ніка Гагнідзе ударом у дотик успішно замкнув простріл Максима Третякова.

Після перерви більш активними були підопічні Олександра Поздєєва, проте саме вони закінчили гру без набраних очок. На останніх хвилинах доданого часу рівненський клуб отримав право на пенальті, який реалізував Ігор Харатін.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

19 тур, 2 березня

Верес – Колос 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Краснічі (автогол), 1:1 – 31 Гагнідзе, 2:1 – 90+9 Харатін (пенальті).

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай (83 Сміян), Кучеров, Харатін, Дахновський (90+2 Протасевич) – Годя (78 Кльоц), Гайдучик (89 Степанюк).

Колос: Пахолюк – Владою, Краснічі, Бондаренко, Козік – Гагнідзе, Демченко, Третяков, Ррапай, Алефіренко (90+4 Кузик) – Ковталюк (62 Болівар).

Попередження: Куція, Гончаренко – Демченко, Гагнідзе.

В результаті перемоги Верес піднявся на сьоме місце, обійшовши Рух та Зорю. На рахунку команди Олега Шандрука 25 очок. Колос з 18 балами посідає дванадцяту позицію таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися два матчі УПЛ: Інгулець шокував Кривбас, а Зоря впевнено обіграла Рух.