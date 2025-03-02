Старий Луцьк підсилився американським бігменом

Старий Луцьк підписав 29-річного американського форварда Деріка Ньютона.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн, серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.

У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22.

Шанс дебютувати у Суперлізі у бігмена буде вже наступними вихідними під час домашнього баблу у Луцьку, де команда прийматиме Київ-Баскет та Прикарпаття-Говерлу.

Раніше повідомлялося про незвичайну тренерську перестановку в Старому Луцьку, де капітан команди Антон Мусієнко отримав підвищення та став виконувачем обов'язків головного тренера.