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Старий Луцьк підсилився американським бігменом

Олексій Мурзак — 2 березня 2025, 19:38
Старий Луцьк підсилився американським бігменом
Дерік Ньютон
facebook.com/st.lutsk

Старий Луцьк підписав 29-річного американського форварда Деріка Ньютона.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн, серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.

У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22.

Шанс дебютувати у Суперлізі у бігмена буде вже наступними вихідними під час домашнього баблу у Луцьку, де команда прийматиме Київ-Баскет та Прикарпаття-Говерлу.

Раніше повідомлялося про незвичайну тренерську перестановку в Старому Луцьку, де капітан команди Антон Мусієнко отримав підвищення та став виконувачем обов'язків головного тренера.

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