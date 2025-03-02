Стрибки з трампліна. Ліндвік – чемпіон світу на нормальному трампліні

Норвезький стрибун Маріус Ліндвік завоював золото домашнього чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі в особистому турнірі на нормальному трампліні (HS 102). Для нього це перше золото чемпіонатів світу в кар’єрі. До цього на його рахунку було лише срібло командного турніру на ЧС-2023 в словенській Планіці.

Ліндвік на 2,3 бала випередив німця Андреаса Веллінгера. Бронзу завоював австрієць Ян Хьорль.

Обидва представники України, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, в другий раунд не пробилися. В першій спробі вони показали 31-й і 43-й результати відповідно.

Підсумкові результати:

Це був останній старт чемпіонату світу-2025 на нормальному трампліні. На другому тижні чемпіонату спортсмени виступатимуть на великому трампліні (HS 138).