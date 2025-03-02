Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Команда розуміла, наскільки важлива ця гра: Кобін – про перемогу над Кривбасом у 19 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 2 березня 2025, 19:50
Команда розуміла, наскільки важлива ця гра: Кобін – про перемогу над Кривбасом у 19 турі УПЛ
Василь Кобін
ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував перемогу над Кривбасом (2:0) у 19-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічні проявили мужність та характер.

Слова тренера наводить пресслужба криворізького клубу.

"Для нас найголовніше сьогодні було – здобути перемогу і набрати три очки. Хочу подякувати своїй команді, адже хлопці проявили мужність та характер. Ця перемога для нас дуже важлива, враховуючи нашу турнірну ситуацію.

Якщо подивитися на турнірну таблицю, ми серед претендентів на виліт, але ще в першому колі не виглядали так за рівнем гри. Так, у нас були певні проблеми, але вони стосувалися внутрішніх питань команди. До того ж кожен матч для нас – це фактично виїзний поєдинок. У такій ситуації важко завжди викладатися на максимум", – зазначив Кобін.

Наставник Інгульця наголосив, що клуб психологічно готовий до таких матчів.

"Коли приїжджаємо до суперників, там уболівальники відіграють велику роль, що допомагає господарям. Зараз ми психологічно до цього готові й намагаємося не звертати уваги. Щодо мотивації – команда чудово розуміла, наскільки важлива ця гра.

Ми грали проти суперника, який бореться за єврокубки. Десь їм не щастить із реалізацією, і сьогодні це теж було помітно. Але мої хлопці добре виконали все, про що ми домовлялися", – підкреслив Кобін.

Інгулець здобув другу перемогу у сезоні та з 12 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату, Кривбас із 31 балом зберіг четверту сходинку.

Нагадаємо, напередодні Олександрія програла Шахтарю. Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок.

Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.

Інгулець Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін

Інгулець

Кривбас несподівано поступився Інгульцю: огляд матчу УПЛ
Інгулець сенсаційно переграв Кривбас у 19 турі УПЛ
Зоря зіграє з Рухом, Інгулець та Кривбас зустрінуться у перенесеному матчі 19 туру УПЛ
Матч Інгулець – Кривбас було перенесено через повітряну тривогу
Шахтар зіграє проти Олександрії, Чорноморець прийматиме Лівий берег у 19 турі УПЛ

Останні новини