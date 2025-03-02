Команда розуміла, наскільки важлива ця гра: Кобін – про перемогу над Кривбасом у 19 турі УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував перемогу над Кривбасом (2:0) у 19-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічні проявили мужність та характер.

Слова тренера наводить пресслужба криворізького клубу.

"Для нас найголовніше сьогодні було – здобути перемогу і набрати три очки. Хочу подякувати своїй команді, адже хлопці проявили мужність та характер. Ця перемога для нас дуже важлива, враховуючи нашу турнірну ситуацію. Якщо подивитися на турнірну таблицю, ми серед претендентів на виліт, але ще в першому колі не виглядали так за рівнем гри. Так, у нас були певні проблеми, але вони стосувалися внутрішніх питань команди. До того ж кожен матч для нас – це фактично виїзний поєдинок. У такій ситуації важко завжди викладатися на максимум", – зазначив Кобін.

Наставник Інгульця наголосив, що клуб психологічно готовий до таких матчів.

"Коли приїжджаємо до суперників, там уболівальники відіграють велику роль, що допомагає господарям. Зараз ми психологічно до цього готові й намагаємося не звертати уваги. Щодо мотивації – команда чудово розуміла, наскільки важлива ця гра. Ми грали проти суперника, який бореться за єврокубки. Десь їм не щастить із реалізацією, і сьогодні це теж було помітно. Але мої хлопці добре виконали все, про що ми домовлялися", – підкреслив Кобін.

Інгулець здобув другу перемогу у сезоні та з 12 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату, Кривбас із 31 балом зберіг четверту сходинку.

Нагадаємо, напередодні Олександрія програла Шахтарю. Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок.

Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.