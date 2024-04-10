Документальний фільм про Шахтар номінований на премію Sports Emmys

Джерело - Чемпіон.

Документальний фільм про донецький Шахтар “Football Must Go On” увійшов до списку номінантів премії Sports Emmys.

Зазначимо, що міні-серіал розповідає про долю українського клубу в умовах повномасштабної війни з росією. Дії фільму відбуваються у період участі "гірників" у Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

Церемонія нагородження Emmy Awards відбудеться 21 травня 2024 року у Нью-Йорку.