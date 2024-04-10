Документальний фільм про Шахтар номінований на премію Sports Emmys

Джерело - Чемпіон.
Документальний фільм про донецький Шахтар “Football Must Go On” увійшов до списку номінантів премії Sports Emmys.
Зазначимо, що міні-серіал розповідає про долю українського клубу в умовах повномасштабної війни з росією. Дії фільму відбуваються у період участі "гірників" у Лізі чемпіонів сезону-2022/23.
#SportsEmmys Noms for Documentary Series–Serialized:— Sports Emmys (@sportsemmys) April 9, 2024
-Football Must Go On @paramountplus
-F1: Drive to Survive @netflix @BoxToBoxFilms
-Hard Knocks | New York Jets @hbo
-Monster Factory @AppleTVPlus @voxmedia @PublicRecordTV
-Quarterback @nflfilms @omahaprod pic.twitter.com/5sAI8lwrPz
Церемонія нагородження Emmy Awards відбудеться 21 травня 2024 року у Нью-Йорку.