Документальний фільм про Шахтар номінований на премію Sports Emmys

Документальний фільм про донецький Шахтар “Football Must Go On” увійшов до списку номінантів премії Sports Emmys.

Зазначимо, що міні-серіал розповідає про долю українського клубу в умовах повномасштабної війни з росією. Дії фільму відбуваються у період участі "гірників" у Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

#SportsEmmys Noms for Documentary Series–Serialized:

-Football Must Go On @paramountplus

-F1: Drive to Survive @netflix @BoxToBoxFilms

-Hard Knocks | New York Jets @hbo

-Monster Factory @AppleTVPlus @voxmedia @PublicRecordTV

-Quarterback @nflfilms @omahaprod pic.twitter.com/5sAI8lwrPz