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07.04.2024 07:40 924

Документальний фільм про Шахтар номінований на премію Sports Emmys

Вчора 23:04 123 0
Документальний фільм про Шахтар номінований на премію Sports Emmys
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Документальний фільм про донецький Шахтар “Football Must Go On” увійшов до списку номінантів премії Sports Emmys

Зазначимо, що міні-серіал розповідає про долю українського клубу в умовах повномасштабної війни з росією. Дії фільму відбуваються у період участі "гірників" у Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

Церемонія нагородження Emmy Awards відбудеться 21 травня 2024 року у Нью-Йорку.

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