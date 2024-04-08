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Реал підпише новий контракт з Луніним — джерело

Сьогодні 21:19 154 0
Реал підпише новий контракт з Луніним — джерело
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал найближчим часом підпише новий контракт з голкіпером збірної України Андрієм Луніним.

Про це повідомив журналіст Гільєрмо Раї.

"Продовження контракту з Андрієм Луніним – через кілька днів можуть бути позитивні новини", – розповів Раї.

Напередодні Лунін змінив агента. Тепер українця представляє компанія Polaris Sports, яку пов'язують з колишнім агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем. Чинний контракт Андрія з "вершковими" спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні воротар "королівського клубу" зіграв 24 матчі та пропустив 19 голів.

Наступний матч Реал зіграє 9 квітня проти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Початок — о 22:00 за київським часом.

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