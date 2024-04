Реал підпише новий контракт з Луніним — джерело

Реал найближчим часом підпише новий контракт з голкіпером збірної України Андрієм Луніним.

Про це повідомив журналіст Гільєрмо Раї.

❗️RE: Andriy Lunin’s renewal — there could be positive news in a matter of days. @GuillermoRai_, @TheAthleticFC ✍️⏳ pic.twitter.com/Pz6e8Li29h