Шедевр від Ляльки: огляд матчу Україна – Румунія

Збірна України розгромила команду Румунії в матчі чемпіонату світу в дивізіоні IA.

Гра завершилася з рахунком 4:0 на користь "синьо-жовтих".

Огляд матчу

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

3 тур, 30 квітня

Україна – Румунія 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 4:10 Захаров (Денискін + Бородай), 2:0 – 5:44 Лялька, 3:0 – 8:58 Денискін (Захаров), 4:0 – 37:14 Денискін (Бородай + Ратушний)

Колектив Дмитра Христича вдало розпочав гру. Вже на 5 хвилині перша ланка форвардів зуміла пробити голкіпера румунів.

Через півтори хвилини Віталій Лялька після сольного проходу подвоїв перевагу, а ближче до середини періоду знову спрацювали лідери – Андрій Денискін закинув шайбу з передачі Віктора Захарова.

Наприкінці другого періоду Андрій оформив дубль.

Після перемоги українці посідають друге місце з 6 очками в активі. За додатковими показниками "синьо-жовті" випереджають Велику Британію та Польщу. Лідером є збірна Італії, яка набрала 7 очок.

Нагадаємо, "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі українці також у булітах здобули перемогу над Італією. Наразі Україна гарантувала собі збереження прописки в дивізіоні IA.

У наступному турі національна команда зустрінеться з Польщею. Зустріч пройде сьогодні, 1 травня. Старт – 16:00. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.