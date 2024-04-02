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Лунін підписав контракт з відомою агенцією

Сьогодні 11:25 112 0
Лунін підписав контракт з відомою агенцією
Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підписав контракт з агенцією Polaris Sports.

Про це повідомляється у соцмережах організації.

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Допис, поширений PolarisSports (@polarissports)

До цього інтереси українця представляв його батько Олексій Лунін. Зазначимо, що Polaris Sports пов'язують з колишнім агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем.

У поточному сезоні воротар королівського клубу зіграв 24 матчі і пропустив 19 м'ячів.

Нагадаємо, у 30 турі Ла Ліги мадридський Реал із Андрієм Луніним у воротах переміг Атлетик.

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