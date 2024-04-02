Лунін підписав контракт з відомою агенцією

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підписав контракт з агенцією Polaris Sports.

Про це повідомляється у соцмережах організації.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PolarisSports (@polarissports)

До цього інтереси українця представляв його батько Олексій Лунін. Зазначимо, що Polaris Sports пов'язують з колишнім агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем.

У поточному сезоні воротар королівського клубу зіграв 24 матчі і пропустив 19 м'ячів.

Нагадаємо, у 30 турі Ла Ліги мадридський Реал із Андрієм Луніним у воротах переміг Атлетик.