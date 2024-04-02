Лунін підписав контракт з відомою агенцією

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підписав контракт з агенцією Polaris Sports.
Про це повідомляється у соцмережах організації.
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До цього інтереси українця представляв його батько Олексій Лунін. Зазначимо, що Polaris Sports пов'язують з колишнім агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем.
У поточному сезоні воротар королівського клубу зіграв 24 матчі і пропустив 19 м'ячів.
Нагадаємо, у 30 турі Ла Ліги мадридський Реал із Андрієм Луніним у воротах переміг Атлетик.