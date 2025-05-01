Ямал – про свій виступ у матчі з Інтером: Я завжди віддаю всі сили
Вінгер Барселони Ламін Ямал висловився про перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Інтером (3:3). Гравець заявив, що "синьо-гранатові" в Мілані гратимуть лише на перемогу, а сам він завжди віддає всі сили на полі.
Слова талановитого футболіста передає Marca.
"Ми думали, що зможемо виграти матч, але тепер потрібно зосередитися на грі у відповідь і перемозі в гостях.
Я завжди намагаюся віддати всі сили команді. Віддаю всього себе. Все пройшло добре. Я хотів більшого, хотів виграти. Ми віддамо всі сили у матчі-відповіді, і я думаю, що ми пройдемо далі.
Я завжди думаю про перемогу – це найголовніше. Тому я трохи засмутився. Але я вже думаю про матч у відповідь", – сказав Ламін.
У поєдинку проти італійського гранда Ямал забив чудовий гол. Це взяття воріт дозволило йому перевершити рекорд Кіліана Мбаппе.
Нагадаємо, матч Барселона – Інтер завершився внічию. Відеоогляд матчу можна переглянути ТУТ. Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Джузеппе Меацца".