Ямал – про свій виступ у матчі з Інтером: Я завжди віддаю всі сили

Вінгер Барселони Ламін Ямал висловився про перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Інтером (3:3). Гравець заявив, що "синьо-гранатові" в Мілані гратимуть лише на перемогу, а сам він завжди віддає всі сили на полі.

Слова талановитого футболіста передає Marca.

"Ми думали, що зможемо виграти матч, але тепер потрібно зосередитися на грі у відповідь і перемозі в гостях.

Я завжди намагаюся віддати всі сили команді. Віддаю всього себе. Все пройшло добре. Я хотів більшого, хотів виграти. Ми віддамо всі сили у матчі-відповіді, і я думаю, що ми пройдемо далі.

Я завжди думаю про перемогу – це найголовніше. Тому я трохи засмутився. Але я вже думаю про матч у відповідь", – сказав Ламін.