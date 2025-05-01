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Він готовий: Льюїс вірить, що Дюбуа зможе перемогти Усика

Руслан Травкін — 1 травня 2025, 09:14
Він готовий: Льюїс вірить, що Дюбуа зможе перемогти Усика
Леннокс Льюїс та Олександр Усик
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Легендарний боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) готовий до реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Британець визнав, що перед його земляком буде складне завдання, але Леннокс вірить, що "динаміт" цього разу зможе здобути тріумф.

Про це Льюїс заявив у коментарі для Queensberry Promotions.

"Я вважаю, що Даніель Дюбуа готовий. Він пройшов через випробування та негаразди, у нього є міць, він уже був тут раніше, він був саме там, він відправив цього хлопця до нокдауну, так що він знає, що йому потрібно робити.

Було б чудово, якби він це зробив, щоб ще одна людина зробила це для Великобританії. Це нелегке завдання, але він справді боєць, який може. Він працював, він пройшов через етапи становлення, і він справжній чемпіон", – сказав Льюїс.

Колишній чемпіон світу також дав пораду 27-річному боксеру.

"Все чи нічого! Потрібно вийти туди і віддати всього себе", – резюмував Ленокс.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Олександр Усик Леннокс Льюїс Даніель Дюбуа

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