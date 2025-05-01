Він готовий: Льюїс вірить, що Дюбуа зможе перемогти Усика

Легендарний боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) готовий до реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Британець визнав, що перед його земляком буде складне завдання, але Леннокс вірить, що "динаміт" цього разу зможе здобути тріумф.

Про це Льюїс заявив у коментарі для Queensberry Promotions.

"Я вважаю, що Даніель Дюбуа готовий. Він пройшов через випробування та негаразди, у нього є міць, він уже був тут раніше, він був саме там, він відправив цього хлопця до нокдауну, так що він знає, що йому потрібно робити. Було б чудово, якби він це зробив, щоб ще одна людина зробила це для Великобританії. Це нелегке завдання, але він справді боєць, який може. Він працював, він пройшов через етапи становлення, і він справжній чемпіон", – сказав Льюїс.

Колишній чемпіон світу також дав пораду 27-річному боксеру.

"Все чи нічого! Потрібно вийти туди і віддати всього себе", – резюмував Ленокс.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.