Манчестер Юнайтед завітає до Атлетика, Тоттенгем прийме Буде-Глімт у півфіналі Ліги Європи

Сьогодні, 1 травня, відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Центральним поєдинком стадії стане протистояння Атлетика з Більбао та Манчестер Юнайтед. У чвертьфіналі МЮ у важкій боротьбі здолав французький Ліон, а іспанці розібралися з шотландським Рейнджерсом.

В іншому півфіналі сенсаційний Буде-Глімт завітає до Тоттенгема. Англійський клуб провалює сезон в АПЛ та йде у нижній частині таблиці. Проте є одним з головних фаворитів на перемогу в ЛЄ. У чвертьфіналі "шпори" вибили Айнтрахт, а норвежці здолали Лаціо.

Розклад матчів Ліги Європи на 1 травня

22:00. Атлетик – Манчестер Юнайтед

22:00. Тоттенгем – Буде-Глімт.

Всі поєдинки стадії транслюватимуться на MEGOGO, та складатимуться з двох матчів: на полі кожної з команд відбудеться по одній грі.

Нагадаємо, напередодні Арсенал Олександра Зінченка поступився ПСЖ, а Барселона та Інтер влаштували гольову феєрію в перших матчах півфіналу Ліги чемпіонів.