Конкурент Луніна повернеться до Челсі

Джерело - Чемпіон.
Іспанський голкіпер Реала Кепа Аррісабалага влітку залишить мадридський клуб і повернеться до Челсі, якому належить контракт гравця.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
🚨⚪️ Kepa, set to leave Real Madrid as he will return to Chelsea at the end of loan spell in June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024
Real Madrid want to extend Lunin’s contract and they keep waiting for Courtois back in the summer.
↪️🔵 Kepa, back to Chelsea with decision to be made on his future. pic.twitter.com/V4Q0tdrPo1
Зазначається, що мадридський Реал хоче продовжити контракт з українцем Андрієм Луніним та чекає на повернення основного кіпера Тібо Куртуа влітку.
Нагадаємо, що "вершкові" орендували Кепу в Челсі на початку сезону після травми Куртуа, проте іспанець програв конкуренцію Луніну.
Загалом цього сезону іспанський кіпер зіграв за Реал 18 матчів, в яких пропустив 18 голів і в 7 матчах відстояв на нуль.