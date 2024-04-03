Конкурент Луніна повернеться до Челсі

Джерело - Чемпіон.

Іспанський голкіпер Реала Кепа Аррісабалага влітку залишить мадридський клуб і повернеться до Челсі, якому належить контракт гравця.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

🚨⚪️ Kepa, set to leave Real Madrid as he will return to Chelsea at the end of loan spell in June.



Real Madrid want to extend Lunin’s contract and they keep waiting for Courtois back in the summer.



↪️🔵 Kepa, back to Chelsea with decision to be made on his future. pic.twitter.com/V4Q0tdrPo1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024

Зазначається, що мадридський Реал хоче продовжити контракт з українцем Андрієм Луніним та чекає на повернення основного кіпера Тібо Куртуа влітку.

Нагадаємо, що "вершкові" орендували Кепу в Челсі на початку сезону після травми Куртуа, проте іспанець програв конкуренцію Луніну.

Загалом цього сезону іспанський кіпер зіграв за Реал 18 матчів, в яких пропустив 18 голів і в 7 матчах відстояв на нуль.