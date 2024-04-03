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Конкурент Луніна повернеться до Челсі

Сьогодні 08:23 185 0
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Кепа Аррісабалага

Джерело - Чемпіон.

Іспанський голкіпер Реала Кепа Аррісабалага влітку залишить мадридський клуб і повернеться до Челсі, якому належить контракт гравця.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що мадридський Реал хоче продовжити контракт з українцем Андрієм Луніним та чекає на повернення основного кіпера Тібо Куртуа влітку.

Нагадаємо, що "вершкові" орендували Кепу в Челсі на початку сезону після травми Куртуа, проте іспанець програв конкуренцію Луніну.

Загалом цього сезону іспанський кіпер зіграв за Реал 18 матчів, в яких пропустив 18 голів і в 7 матчах відстояв на нуль.

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