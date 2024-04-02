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Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини

Сьогодні 13:18 231 0
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
#Жирона, #Андрій Шевченко, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик повторив досягнення легенди українського футболу Андрія Шевченка за голами у топ-5 лігах.

Про це повідомив статистичний портал Opta.

Дубль у ворота Бетіса дозволив Довбику стати першим після Шевченка українським гравцем, який забив більше 15 голів в одному із топ-5 чемпіонатів Європи.

Колишній нападник Мілана у сезоні-2005/2006 став автором 19 голів у Серії А. На рахунку Артема на цю мить 16 голів у Ла Лізі за 8 турів до фінішу.

Нагадаємо, що успішний матч проти Бетіса дозволив форварду увійти в історію каталонського клубу.

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