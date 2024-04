Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини

Нападник Жирони Артем Довбик повторив досягнення легенди українського футболу Андрія Шевченка за голами у топ-5 лігах.

Про це повідомив статистичний портал Opta.

Дубль у ворота Бетіса дозволив Довбику стати першим після Шевченка українським гравцем, який забив більше 15 голів в одному із топ-5 чемпіонатів Європи.

Колишній нападник Мілана у сезоні-2005/2006 став автором 19 голів у Серії А. На рахунку Артема на цю мить 16 голів у Ла Лізі за 8 турів до фінішу.

15 - Artem Dovbyk 🇺🇦 (16 with Girona in LaLiga this season) is the first Ukranian player to score 15+ goals in a single season in top five European leagues since Andriy Shevchenko in Serie A 🇮🇹 with AC Milan in 2005/06 season (19). Reference. pic.twitter.com/cpqrZpmNlY