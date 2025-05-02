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Анчелотті все ще може очолити Бразилію: тренеру встановили дедлайн для відповіді

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 13:30
Анчелотті все ще може очолити Бразилію: тренеру встановили дедлайн для відповіді
Карло Анчелотті
Getty images

Бразильська федерація футболу не полишає спроб призначити Карло Анчелотті на посаду головного тренера та відтермінувала ухвалення рішення.

Про це повідомляє ESPN.

Функціонери готові почекати розв'язки чемпіонських перегонів Ла Ліги та вислухати остаточну відповідь італійського фахівця не пізніше 26 травня.

Очікується, що на цьому тижня Анчелотті зустрінеться з Флорентіно Пересом для переговорів щодо майбутнього тренера.

Зазначимо, що довгий час ЗМІ повідомляли про те, що збірна Бразилії – наступна зупинка для наставника Реала і це майже вирішений факт. Втім, в останній момент Анчелотті повідомив, що не зможе розпочати роботу з командою раніше серпня.

Фахівець працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.

Раніше повідомлялось про інтерес збірної Бразилії до екстренера Бенфіки.

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