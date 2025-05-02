Визначився склад збірної України на матчі відбору Євро-2026 проти Нідерландів та Фарерських островів

Тренерський штаб чоловічої збірної України з гандболу визначився зі складом команди на матчі кваліфікації Євро-2026 проти команд Нідерландів та Фарерських островів.

Про це повідомила Федерація гандболу України.

Матч проти збірної Нідерландів пройде у четвер, 8 травня, у словацькому Міхаловці, а зустріч із командою Фарерських Островів відбудеться у неділю, 11 травня, у Тошхауні.

Склад збірної України

Воротарі: Геннадій Комок (Бузеу, Румунія), Олексій Новіков (Амбер, Литва).

Крайні: Дмитро Артеменко (Забже, Польща), Ярослав Котюк (Мотор, Україна), Георгій Благодир (Кобург, Німеччина), Дмитро Редькін (Гроссвальштадт, Німеччина).

Напівсередні: Тарас Міноцький (Забже, Польща), Ігор Турченко (Лімож, Франція), Ілля Близнюк (Карвіна, Чехія), Максим Павловський (Кобург, Німеччина).

Розігруючі: Захар Денисов (Мотор, Україна), Данило Савчук (СКА Київ, Україна), Олександр Тільте (Бешикташ, Туреччина).

Лінійні: Іван Бурзак (Мінаур, Румунія), Олександр Онуфрієнко (Целє, Словенія), Максим Стрельников (Хоробри, Польща).

Нагадаємо, у березні збірна України провела третій і четвертий поєдинки у відбірковій єврокампанії, неочікувано обмінявшись перемогами з Косово.

Після чотирьох турів відбору Україна піднялася на друге місце у турнірній таблиці з 4 очками в активі. Лідирують в групі Фарерські острови (5 очок). Нідерланди та Косово мають в активі по 4 та 3 залікових бали та займають 3 та 4 сходинку відповідно.

Путівки на континентальну першість отримають збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Також кваліфікуються чотири найкращі команди з тих, хто посів третє місце.