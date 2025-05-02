Олійникова вийшла у півфінал 30-тисячника ITF в Італії

Олександра Олійникова (259) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У чвертьфінальному матчі вона впевнено обіграла американку Ешлі Лейхі, яка не має рейтингу.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2 на користь третьої сіяної українки.

За гру Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Чвертьфінал, 2 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Ешлі Лейхі (США) 6:2, 6:2

Це була перша зустріч тенісисток. У чвертьфіналі Олександра зіграє проти іспанки Аріани Геєрлінгс Мартінес (411).

Нагадаємо, що у другому колі змагань Олійникова перемогла італійку Ноемі Мейнс (1035, Італія).