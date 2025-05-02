Світоліна заробила у Мадриді майже 300 тисяч євро, Костюк – вдвічі менше

Визначилися суми призових українських тенісисток за турнір серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.

Найбільше заробила Еліна Світоліна – €291,040. Перша ракетка України дісталася до півфіналу змагання, де поступилася першій ракетці світу білорусці Аріні Сабалєнці. Завдяки вдалому виступу, досвідчена українка не тільки гарно поповнила особистий рахунок, а з наступного тижня підніметься у топ-15 світового рейтингу вперше за три роки.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе €985,030.

Марта Костюк за свій вихід у чвертьфінал отримає €165,670. 22-річна киянка також програла Сабалєнці. У рейтингу вона підніметься на 9 сходинок, на 27 позицію.

Другий найкращий результат на "тисячниках" у кар'єрі продемонструвала Юлія Стародубцева. Вона подолала кваліфікацію, після чого дійшла до четвертого кола змагань. За свій виступ Юлія заробила €90,445 і разом із цим підніметься на 80 сходинку рейтингу WTA. Лише однієї позиції не вистачило Стародубцевій до повторення кар'єрного рекорду.

Даяна Ястремська поступилася в епічному матчі другого кола фіналістці турніру Коко Гофф після виграного 6:0 першого сету. Її чек складе €30,895.

Згадаємо непоганий виступ у парному розряді Людмили Кіченок. Вона традиційно для останніх турнірів грала разом з американкою Софією Кенін. Дует дійшов до чвертьфіналу, а кожна зі спортсменок заробила по €28,725.

Зазначимо, що суми наводяться без урахування податків.