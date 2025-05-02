Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук здобула ще дві золоті нагороди на Європейському Кубку в Баку

Олексій Мурзак — 2 травня 2025, 13:41
Онофрійчук здобула ще дві золоті нагороди на Європейському Кубку в Баку
Таїсія Онофрійчук
facebook.com/team.ukraine.rg

Українка Таїсія Онофрійчук здобула ще дві золоті медалі на Європейському Кубку в Баку з художньої гімнастики.

У вправах з булавами вона набрала 28,300 балів, випередивши представниць Італії та Болгарії. Її землячка Поліна Каріка показала 5-й результат, набравши 26,750.

Зі стрічкою результат Таїсії склав 28,450.

Зазначимо, що Онофрійчук та Каріка з 1-м та 3-м результатом кваліфікувалися у кросбатл (сума балів за 4 види).

Нагадаємо, вчора, 1 травня, Онофрійчук здобула золото у вправах з обручем, а також здобула бронзову медаль у вправах з м'ячем.

Напередодні в Баку відбувся етап Кубку світу, в якому 16-річна грація не лише здобула блискучу перемогу, але й вразила всіх своєю принциповою позицією.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

Онофрійчук здобула золото на Європейському Кубку в Баку
Визначилася заявка збірної України на Європейський Кубок в Баку
Маскоти були в шоці: українська гімнастка Онофрійчук відмовилася від спільного фото з росіянкою
Онофрійчук виграла "золото" та ще три медалі Кубку світу
Онофрійчук здобула срібло на етапі Кубку світу в Баку

Останні новини