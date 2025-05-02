Онофрійчук здобула ще дві золоті нагороди на Європейському Кубку в Баку

Українка Таїсія Онофрійчук здобула ще дві золоті медалі на Європейському Кубку в Баку з художньої гімнастики.

У вправах з булавами вона набрала 28,300 балів, випередивши представниць Італії та Болгарії. Її землячка Поліна Каріка показала 5-й результат, набравши 26,750.

Зі стрічкою результат Таїсії склав 28,450.

Зазначимо, що Онофрійчук та Каріка з 1-м та 3-м результатом кваліфікувалися у кросбатл (сума балів за 4 види).

Нагадаємо, вчора, 1 травня, Онофрійчук здобула золото у вправах з обручем, а також здобула бронзову медаль у вправах з м'ячем.

Напередодні в Баку відбувся етап Кубку світу, в якому 16-річна грація не лише здобула блискучу перемогу, але й вразила всіх своєю принциповою позицією.