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Дружба здолала Кремінь-2: результати 21 туру Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 березня, відбулися матчі 21 туру чемпіонату України в Другій лізі.

Чемпіонат України - Друга ліга

21 тур, 31 березня

Реал-Фарма - Карпати-2  1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Фетько, 1:1 - 37 Барсуков (пен)

Кремінь-2 - Дружба Мирівка 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Бандурін, 0:2 - 86 Юзефович

Локомотив Київ - Кудрівка 0:0

Перемога дозволила Дружбі набрати 41 очко та піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці. Наразі лідерами Другої ліги є Звягеля та ЮКСА (по 44 бали).

Напередодні Звягель і Чайка розписали бойову нічию, а Скала 1911 здолала Тростянець

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