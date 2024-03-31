Інтер Маямі без Мессі та Кривцова не втримав переможний рахунок з Нью-Йорком, Коламбус Чеберка втратив очки з Нешвіллом у МЛС

Уругвайська зірка забила єдиний гол Маямі.

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС без Сергія Кривцова і Ліонеля Мессі у складі вдома зіграв внічию 1:1 із Нью-Йорк Сіті.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрила інша зірка флоридського клубу - Луїс Суарес, але команда не змогла втримати перевагу.

Український захисник Коламбус Крю Євген Чеберко грав у основі виїзного матчу з Нешвіллом і провів на полі всі 90 хв. Було зафіксовано бойову нічию - 2:2.

МЛС з футболу

США, 31 березня

Інтер Маямі - Нью-Йорк Сіті 1:1

Голи: 1:0 - 15' Суарес, 1:1 - 34' Мартінес

Нешвілл - Коламбус Крю 2:2

Голи: 0:1 17' - Завадзкі, 1:1 - 45+3' Мухтар, 2:1 - 45+9' Годой, 2:2 - Інестроса 79'

Раніше ми повідомляли, що Інтер Маямі з Кривцовим у складі розгромно програв у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллс.