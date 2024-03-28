Помер дворазовий переможець Кубка чемпіонів Ларрі Ллойд

Джерело - Ліверпуль.

Сьогодні, 28 березня, у віці 75 років, помер колишній гравець Ліверпуля Ларрі Ллойд.

Про це мерсисайдці повідомили на своєму офіційному сайті.

Свою футбольну кар’єру Ллойд починав у Бристоль Роверс, після чого перейшов до Ліверпуля. У складі команди легендарного Білла Шенклі Ларрі по разу виграв чемпіонат та Кубок Англії, а також став володарем Кубка УЄФА-1972/73.

Свої найкращі роки захисник провів у Ноттінгем Форест. Виступаючи за "лісників", Ллойд знову виграв чемпіонат Англії, додав до свого доробку ще два Кубки Англії, а також два сезони поспіль тріумфував у Кубку європейських чемпіонів.

Також Ларрі виступав за Ковентрі Сіті та Віган. За національну збірну Англії провів 4 матчі. У якості тренера попрацював з Віганом та Ноттс Каунті.