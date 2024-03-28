Помер дворазовий переможець Кубка чемпіонів Ларрі Ллойд

Головне
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 18:00 142
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Сьогодні 19:01 59
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Сьогодні 18:33 173
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
Сьогодні 17:44 976
Бій Богачука покажуть в Україні безплатно
Сьогодні 16:47 254
Зашквар дня: Калгарі розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом
Сьогодні 16:41 288
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:41 190
Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024
Сьогодні 14:06 731
Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC
Сьогодні 13:26 307
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
Сьогодні 12:10 1047
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:45 184
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:54 198
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:45 199
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 208
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 215
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 218
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 367
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 226
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 05:00 217
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:00 330

Помер дворазовий переможець Кубка чемпіонів Ларрі Ллойд

Сьогодні 17:55 117 0
Помер дворазовий переможець Кубка чемпіонів Ларрі Ллойд
#Ліверпуль, #Ноттінгем Форест

Джерело - Ліверпуль.

Сьогодні, 28 березня, у віці 75 років, помер колишній гравець Ліверпуля Ларрі Ллойд. 

Про це мерсисайдці повідомили на своєму офіційному сайті. 

Свою футбольну кар’єру Ллойд починав у Бристоль Роверс, після чого перейшов до Ліверпуля. У складі команди легендарного Білла Шенклі Ларрі по разу виграв чемпіонат та Кубок Англії, а також став володарем Кубка УЄФА-1972/73. 

Свої найкращі роки захисник провів у Ноттінгем Форест. Виступаючи за "лісників", Ллойд знову виграв чемпіонат Англії, додав до свого доробку ще два Кубки Англії, а також два сезони поспіль тріумфував у Кубку європейських чемпіонів. 

Також Ларрі виступав за Ковентрі Сіті та Віган. За національну збірну Англії провів 4 матчі. У якості тренера попрацював з Віганом та Ноттс Каунті. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3396
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 18060 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4446
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 7747
Шелаєв — про матч проти Ісландії: Українці після перерви додали, ісландці виявилися неготові Шелаєв — про матч проти Ісландії: Українці після перерви додали, ісландці виявилися неготові 1291
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 49474
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321235
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81294
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65207
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22248
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25840
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166167 1