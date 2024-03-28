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Лідер Атлетико відновився від травми

Сьогодні 14:25 46 0
Лідер Атлетико відновився від травми
Getty Images
#Вільярреал, #Антуан Грізманн, #Атлетико Мадрид

Джерело - Marca.

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн відновився від травми, отриманої у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1)

Про це повідомляє Marca.

Гравець зможе взяти участь у найближчому матчі "матрасників" проти Вільярреала, який відбудеться 1 квітня у межах 30 туру Ла Ліги.

Зазначимо, що через ушкодження футболіст вперше з 2017 року пропустив матчі збірної Франції - проти Німеччини (0:2) та Чилі (3:2).

У поточному сезоні Антуан зіграв за свій клуб у 38 поєдинках, забив 19 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у минулому турі іспанського чемпіонату Аплетико розгромно поступився Барселоні. Наразі підопічні Дієго Сімеоне посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.

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