Лідер Атлетико відновився від травми

Джерело - Marca.
Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн відновився від травми, отриманої у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1).
Про це повідомляє Marca.
Гравець зможе взяти участь у найближчому матчі "матрасників" проти Вільярреала, який відбудеться 1 квітня у межах 30 туру Ла Ліги.
Зазначимо, що через ушкодження футболіст вперше з 2017 року пропустив матчі збірної Франції - проти Німеччини (0:2) та Чилі (3:2).
У поточному сезоні Антуан зіграв за свій клуб у 38 поєдинках, забив 19 м'ячів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, у минулому турі іспанського чемпіонату Аплетико розгромно поступився Барселоні. Наразі підопічні Дієго Сімеоне посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.