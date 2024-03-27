Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Чилі в межах товариського матчу.

Зазначимо, що французи проводять підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня. Чилі цього року виступатиме на Копа Америка-2024, що відбудеться в США в період з 20 червня по 14 липня.

Товариські матчі збірних

26 березня

Франція - Чилі 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Еспіноса, 1:1 - 19 Фофана, 2:1 - 25 Муані, 3:1 - 72 Жіру

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.