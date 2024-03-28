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Мілан може підписати брата гравця Інтера

Сьогодні 13:42 104 0
Мілан може підписати брата гравця Інтера
#Мілан, #Ніцца, #Маркус Тюрам

Джерело - Football Italia.

Півзахисник Ніцци Хефрен Тюрам потрапив у сферу інтересів Мілана. 

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport. 

Джерело повідомляє, що трансфер 23-річного француза може обійтися "россонері" у 40 мільйонів євро. Представники Мілана вважають, що Хефрен може обрати такий варіант продовження кар’єри через бажання жити в одному місті зі своїм братом Маркусом, який виступає за Інтер. 

Втім, Мілан планує зробити Ніцці пропозицію щодо Тюрама тільки після того, як вдасться знайти заміну Олів’є Жіру, який влітку покине клуб. 

Цього сезону Хефрен Тюрам провів за Ніццу 22 матчі, в яких відзначився одним голом. Його брат вдало проводить перший сезон за Інтер - Маркус забив 12 голів та віддав 7 асистів у 38 поєдинках у складі "нерадзуррі". 

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