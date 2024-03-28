Поєт залишить посаду головного тренера збірної Греції

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від Грузії в серії пенальті грецька Федерація футболу вирішила не продовжувати контракт із головним тренером національної збірної Густаво Пойєтом.

Про це повідомляє Sport FM 946.

Уругвайський фахівець залишить Грецію 28 березня.

🚨 According to @sporfm946, Poyet is already on his way out and his contract won't be extended. He's expected to leave Greece tomorrow. #EthnikiOmada pic.twitter.com/FYsoQk388D — Hellas Football (@HellasFooty) March 27, 2024

Нагадаємо, збірна Грузії після перемоги над Грецією вперше вийшла на чемпіонат Європи. На Євро-2024 грузини зіграють в одній групі з Португалією, Туреччиною та Чехією. Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.