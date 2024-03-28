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Поєт залишить посаду головного тренера збірної Греції

Сьогодні 09:11 113 0
Поєт залишить посаду головного тренера збірної Греції
#Густаво Поєт, #Збірна Греції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від Грузії в серії пенальті грецька Федерація футболу вирішила не продовжувати контракт із головним тренером національної збірної Густаво Пойєтом. 

Про це повідомляє Sport FM 946.

Уругвайський фахівець залишить Грецію 28 березня.

Нагадаємо, збірна Грузії після перемоги над Грецією вперше вийшла на чемпіонат Європи. На Євро-2024 грузини зіграють в одній групі з Португалією, Туреччиною та Чехією. Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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