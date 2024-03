Поєт залишить посаду головного тренера збірної Греції

Після поразки від Грузії в серії пенальті грецька Федерація футболу вирішила не продовжувати контракт із головним тренером національної збірної Густаво Пойєтом.

Про це повідомляє Sport FM 946.

Уругвайський фахівець залишить Грецію 28 березня.

🚨 According to @sporfm946, Poyet is already on his way out and his contract won't be extended. He's expected to leave Greece tomorrow. #EthnikiOmada pic.twitter.com/FYsoQk388D