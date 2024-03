Левандовський визначився з майбутнім у Барселоні

Нападник збірної Польща Роберт Левандовський визначився зі своїм майбутнім у Барселоні.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Польський форвард хоче залишитися в команді та не планує переходити в інший клуб.

Раніше повідомлялося, що "блау-гранас" запланували на літо масштабне оновлення команди. Каталонці хочуть припинити співпрацю з 35-річним гравцем, який є одним з найбільш високооплачуваних футболістів Барселони.

За розвитком ситуації стежить мадридський Атлетико та клуби з Саудівської Аравії.

Чинна угода Роберта з Барселоною розрахована до літа 2026 року. У сезоні-2023/24 він забив 20 голів та віддав 9 асистів у 39 матчах за клуб.

