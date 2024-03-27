Левандовський визначився з майбутнім у Барселоні

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Польща Роберт Левандовський визначився зі своїм майбутнім у Барселоні.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Польський форвард хоче залишитися в команді та не планує переходити в інший клуб.
Раніше повідомлялося, що "блау-гранас" запланували на літо масштабне оновлення команди. Каталонці хочуть припинити співпрацю з 35-річним гравцем, який є одним з найбільш високооплачуваних футболістів Барселони.
За розвитком ситуації стежить мадридський Атлетико та клуби з Саудівської Аравії.
Чинна угода Роберта з Барселоною розрахована до літа 2026 року. У сезоні-2023/24 він забив 20 голів та віддав 9 асистів у 39 матчах за клуб.
📍Robert #Lewandowski, understand that he definitely wants to stay at @FCBarcelona in summer! He has no plans for a transfer at this stage …— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 27, 2024
➡️ But: There's still a lot of interest from Saudi Arabia and interesting clubs from Europe. Atlético is monitoring his situation.
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Напередодні збірна Польщі з Левандовським здолала Вельс у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. На континентальній першості команда зіграє у Групі А з Нідерландами, Австрією та Францією.