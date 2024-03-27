Головне
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
Вчора 23:36 19295 8
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 154
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
Сьогодні 00:40 133
Польща перемогла Вельс по пенальті та вийшла на Євро-2024
Сьогодні 00:34 150
Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним
Сьогодні 00:30 129
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Ісландією
Сьогодні 00:21 488
Судаков: Вітаю уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою
Сьогодні 00:15 244
Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E
Вчора 23:59 719 1
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Ісландія
Вчора 23:54 730
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:52 4014
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 876
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 869
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1023
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1046
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 930

Польща перемогла Вельс по пенальті та вийшла на Євро-2024

Сьогодні 00:34 150 0
Польща перемогла Вельс по пенальті та вийшла на Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі здолала національну команду Вельсу в фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу.

Основний час гри та овертайм завершились з рахунком 0:0. Долю путівки на фінальну частину турніру вирішувала битва одинадцятиметрових ударів, де влучнішими були поляки - 5:4. 

На Євро-2024 Польща зіграє у Групі А з Нідерландами, Австрією та Францією.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, фінал
26 березня

Вельс - Польща 0:0 (пен. 4:5)

Напередодні збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією вийшла на Євро-2024, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Також на континентальній першості вперше зіграє національна команда Грузії, яка у серії післяматчевих пенальті обіграла Грецію.

Євро-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 19295 8
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8794
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 7647
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 37419
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 12463
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 11032 1
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65116
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93229
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166019 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358670
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97336
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47650 1