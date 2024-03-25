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Легендарний гравець Челсі увійшов до Зали слави АПЛ

Сьогодні 14:24 199 0
Легендарний гравець Челсі увійшов до Зали слави АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Челсі, #Ешлі Коул

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Арсенала та Челсі Ешлі Коул був включений до Зали слави англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Крайній оборонець провів у чемпіонаті Англії 384 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 39 результативних передач. З 1999-го по 2006-й Коул грав за Арсенал, вихованцем якого був. У 2006 році Ешлі перейшов до Челсі, за який виступав до 2014-го.

Разом з Арсеналом Коул двічі виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок та Суперкубок Англії. З Челсі англієць одного разу тріумфував у АПЛ, 4 рази завоював Кубок Англії, та по одному разу став переможцем Кубку ліги та Суперкубку Англії. Також Ешлі Коул упродовж кар'єри здобув титули Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Зазначимо, що Зала слави АПЛ була створена у 2021-му. Нагадаємо, що Фергюсон та Венгер стали першими тренерами, яких Прем'єр-ліга внесла до Зали слави.

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