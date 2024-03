Легендарний гравець Челсі увійшов до Зали слави АПЛ

Колишній захисник Арсенала та Челсі Ешлі Коул був включений до Зали слави англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Крайній оборонець провів у чемпіонаті Англії 384 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 39 результативних передач. З 1999-го по 2006-й Коул грав за Арсенал, вихованцем якого був. У 2006 році Ешлі перейшов до Челсі, за який виступав до 2014-го.

Разом з Арсеналом Коул двічі виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок та Суперкубок Англії. З Челсі англієць одного разу тріумфував у АПЛ, 4 рази завоював Кубок Англії, та по одному разу став переможцем Кубку ліги та Суперкубку Англії. Також Ешлі Коул упродовж кар'єри здобув титули Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

A generational defender revered for his consistent excellence.



Ashley Cole is the first inductee of the 2024 #PLHallOfFame



💫 @TheRealAC3 pic.twitter.com/cE4TkuIt5P