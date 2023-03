Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ

АПЛ включила до Зали слави колишнього тренера Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона та екскоуча Арсенала Арсена Венгера.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Фергюсон та Венгер - перші тренери, які потрапили до Зали слави АПЛ.

На чолі з Фергюсоном Юнайтед завоювали рекордні 13 титулів АПЛ, у тому числі двічі по три рази поспіль. Він тренував команду 27 років, 21 з яких - в АПЛ, яка була заснована у 1992 році.

До Зали слави АПЛ вже включені 6 футболістів, яких тренував Фергюсон: Девід Бекхем, Ерік Кантона, Рой Кін, Вейн Руні, Петер Шмейхель та Пол Скоулз.

У 810 матчах в АПЛ МЮ на чолі з Фергюсоном здобув 528 перемоги та набрав 1 752 очка.

81-річний Фергюсон 11 разів ставав тренером року в АПЛ, тренером місяця - 27 разів.

73-річний Венгер тренував Арсенал протягом 22 сезонів, що є рекордом АПЛ. На чолі з ним лондонці завоювали три чемпіонства, а в сезоні 2003/04 стали єдиною в історії турніру командою, яка виграла титул, не поступившись в жодному матчі.

До Зали слави АПЛ вже включені 2 футболісти, яких тренував Венгер: Тьєррі Анрі та Патрік Вієйра.

В АПЛ Венгер провів 828 матчів, що є рекордом. У цих зустрічах його Арсенал 476 разів переміг, а 199 - зіграв внічию. Він був визнаний тренером сезону в АПЛ в 1998, 2002 і 2004 роках.

Two legends who helped define the Premier League.



Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3