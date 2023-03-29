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Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ

Сьогодні 13:02 129 0
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Манчестер Юнайтед, #Алекс Фергюсон, #Арсен Венгер

Джерело - Чемпіон.

АПЛ включила до Зали слави колишнього тренера Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона та екскоуча Арсенала Арсена Венгера.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Фергюсон та Венгер - перші тренери, які потрапили до Зали слави АПЛ.

На чолі з Фергюсоном Юнайтед завоювали рекордні 13 титулів АПЛ, у тому числі двічі по три рази поспіль. Він тренував команду 27 років, 21 з яких - в АПЛ, яка була заснована у 1992 році.

До Зали слави АПЛ вже включені 6 футболістів, яких тренував Фергюсон: Девід Бекхем, Ерік Кантона, Рой Кін, Вейн Руні, Петер Шмейхель та Пол Скоулз.

У 810 матчах в АПЛ МЮ на чолі з Фергюсоном здобув 528 перемоги та набрав 1 752 очка.

81-річний Фергюсон 11 разів ставав тренером року в АПЛ, тренером місяця - 27 разів.

73-річний Венгер тренував Арсенал протягом 22 сезонів, що є рекордом АПЛ. На чолі з ним лондонці завоювали три чемпіонства, а в сезоні 2003/04 стали єдиною в історії турніру командою, яка виграла титул, не поступившись в жодному матчі.

До Зали слави АПЛ вже включені 2 футболісти, яких тренував Венгер: Тьєррі Анрі та Патрік Вієйра.

В АПЛ Венгер провів 828 матчів, що є рекордом. У цих зустрічах його Арсенал 476 разів переміг, а 199 - зіграв внічию. Він був визнаний тренером сезону в АПЛ в 1998, 2002 і 2004 роках.

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