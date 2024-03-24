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Магвайр та Вокер покинули розташування збірної Англії через травми

Вчора 23:58 72 0
Магвайр та Вокер покинули розташування збірної Англії через травми
#Гаррі Магвайр, #збірна Англії з футболу, #Кайл Вокер, #Сем Джонстон

Джерело - Чемпіон.

Захисники збірної Англії Гаррі Магвайр, Кайл Вокер та воротар Сем Джонстон залишили розташування національної команди.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів"

Усі футболісти отримали пошкодження та повернулися до своїх клубів.

На матч проти збірної Бельгії Гарет Саутгейт додатково викликав захисника Манчестер Сіті Ріко Льюїса і голкіпера Бернлі Джеймса Траффорда.

Напередодні англійці поступились збірній Бразилії в товариському матчі (0:1). Поєдинок із Бельгією заплановано на 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом.

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