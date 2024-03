Захисники збірної Англії Гаррі Магвайр, Кайл Вокер та воротар Сем Джонстон залишили розташування національної команди.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів"

Усі футболісти отримали пошкодження та повернулися до своїх клубів.

На матч проти збірної Бельгії Гарет Саутгейт додатково викликав захисника Манчестер Сіті Ріко Льюїса і голкіпера Бернлі Джеймса Траффорда.

