Матч у Німеччині відмінили через те, що дитина вкусила арбітра за яєчко

Неймовірний випадок стався в німецькій Крайслізі C, де матч між ФК Таксі Дуйсбург 2 та СВ Рот-Вайс Мюльхайм так і не відбувся через абсолютно несподівану причину.

Як повідомляє видання WAZ, арбітр проводив стандартну перевірку документів, коли до нього підбігла дитина і раптово вкусила його за ліве яєчко.

У своєму звіті рефері зазначив, що це сталося зненацька і стало для нього повною несподіванкою.

" Він підходив до мене все ближче й ближче й раптово й абсолютно несподівано вкусив мене за ліве яєчко", – йдеться у заяві арбітра.

Через біль і шок арбітр відмовився продовжувати гру, тож матч скасували ще до стартового свистка. У вівторок до нього не вдалося додзвонитися представникам ліги, щоб дізнатися про його самопочуття.

За наявною інформацією, дитина була родичем одного з гравців ФК Таксі. Інцидент швидко набув розголосу, а клуб ризикує отримати технічну поразку, що суттєво вдарить по його шансах на підвищення в класі. Ба більше, команда вже втратила третє місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що керівництво регбійного клубу, який грає у другому за силі дивізіоні Франції, вирішило відсторонити гравця за укус одноклубника за щоку.